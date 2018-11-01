Яценюк поблагодарил Меркель за поддержку Украины

1 ноября, 2018, 17:47

Лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за ее весомый вклад относительно поддержки украинскому народу

Об этом Арсений Яценюк сообщил в своем Facebook по итогам встречи с Меркель в Киеве 1 ноября.

"Ангела Меркель принадлежит к числу тех выдающихся международных лидеров, которые делают исключительный вклад в дело поддержки Украины. Спасибо Вам, госпожа Федеральная канцлерко, за помощь нашему народу. Верю, что курс наших общих ценностей будет продолжаться дальше", - отметил Яценюк.