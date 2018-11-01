Яценюк поблагодарил Меркель за поддержку Украины
1 ноября, 2018, 17:47
Лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за ее весомый вклад относительно поддержки украинскому народу
Об этом Арсений Яценюк сообщил в своем Facebook по итогам встречи с Меркель в Киеве 1 ноября.
"Ангела Меркель принадлежит к числу тех выдающихся международных лидеров, которые делают исключительный вклад в дело поддержки Украины. Спасибо Вам, госпожа Федеральная канцлерко, за помощь нашему народу. Верю, что курс наших общих ценностей будет продолжаться дальше", - отметил Яценюк.
- Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Киев на переговоры с президентом Украины.
- Она среди прочего заявила о поддержке продления санкций ЕС в отношении России, введенных за агрессию против Украины.
- Кроме того, по словам Меркель, выборы, которые вводит Россия на оккупированных ею территориях Донецкой и Луганской областей Украины, являются провокационными и не соответствуют подписанным в Минске соглашениям.
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