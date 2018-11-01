“Визит Ангелы Меркель в Киев”: смотрите в 14:00 спецпроект телеканала "Еспресо" и “Радио Свобода”

1 ноября, 2018, 12:00

Телеканал "Еспресо" и "Радио Свобода" представят спецпроект, посвященный визиту канцлера ФРГ в Украину

В эфире эксперты-международники и обозреватели проанализируют, о чем могут договориться Ангела Меркель и Петр Порошенко. К гостям и ведущим студии скайпом присоединятся корреспонденты из разных стран.

Также в эфире “Еспресо” и “Радио Свобода” зрители смогут вживую увидеть совместную пресс-конференцию лидеров Германии и Украины.

Федеральный канцлер Германии приедет в столицу Украины впервые за 4 года. Основные темы переговоров - ситуация на Донбассе, в оккупированном Крыму и акватории Азовского моря и Керченском проливе. Также речь пойдет о реализации Минских договоренностей и о европейской и евроатлантической интеграции Украины.