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“Визит Ангелы Меркель в Киев”: смотрите в 14:00 спецпроект телеканала "Еспресо" и “Радио Свобода”


фото: REUTERS
Телеканал "Еспресо" и "Радио Свобода" представят спецпроект, посвященный визиту канцлера ФРГ в Украину

В эфире эксперты-международники и обозреватели проанализируют, о чем могут договориться Ангела Меркель и Петр Порошенко. К гостям и ведущим студии скайпом присоединятся корреспонденты из разных стран.

Также в эфире “Еспресо” и “Радио Свобода” зрители смогут вживую увидеть совместную пресс-конференцию лидеров Германии и Украины.

Федеральный канцлер Германии приедет в столицу Украины впервые за 4 года. Основные темы переговоров - ситуация на Донбассе, в оккупированном Крыму и акватории Азовского моря и Керченском проливе. Также речь пойдет о реализации Минских договоренностей и о европейской и евроатлантической интеграции Украины.

 

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