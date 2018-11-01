Все произведения Шекспира вместили в один "твит" с картинкой. Как это удалось
Об этом сообщает Motherboard.
По его словам Дэвида, изображения - это скрытый zip-архив, в котором он спрятал разбит на несколько частей rar-архив. Несмотря на то, что Twitter автоматически сжимает, растягивает и уменьшает изображение, метод сжатия, используемый @ David3141593, работает.
Assuming this all works out, the image in this tweet is also a valid ZIP archive, containing a multipart RAR archive, containing the complete works of Shakespeare.— Dаvіd Вucһаnаn (@David3141593) 29 жовтня 2018 р.
This technique also survives twitter's thumbnailer :P pic.twitter.com/P0Owq9abRC
"Я просто тестировал, чтобы увидеть, сколько необработанных данных я мог бы перетянуть в Твиттер", - написал он позже. Издание отмечает, что подобный метод может быть использован для распространения вредоносного программного обеспечения.
Чтобы распаковать данный архив, изображение нужно загрузить, переименовать из формата .jpeg в .zip и после этого распаковать (а затем распаковать еще раз, уже как .rar).
В zip-архиве находится rar-архив, разбит на 31 часть. В них находится html-файл с произведениями Шекспира, который весит 7 мегабайт (размер картинки в твиттере - 2 мб). Программист пока не раскрывает, как он добился такого сжатия, но обещает выложить свой код в открытый доступ.
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