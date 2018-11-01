Ветеран АТО потребовал извинений от Тимошенко за использование его фото для агитации

1 ноября, 2018, 19:14

Ветеран войны на Донбассе в составе батальона "Азов" Алексей Лысенко заявил, что возглавляемая Юлией Тимошенко политическая сила использовала в своей агитации его фото без его согласия

Об этом Лысенко сообщил в Facebook.

"Сегодня партия Тимошенко использовала мое фото с передовой для пропаганды своих пораженческих взглядов и пророссийской повестки дня. Я, экс-доброволец батальона Азов, не поддерживаю ее политсилы и не давал разрешения на использование своей фотографии в ее политической агитации. Шеврон "Азова" для меня сакральная вещь, омытая кровью моих собратьев, которые не вернулись с фронта. Ему не место рядом с лозунгами пророссийской партии "Батькивщина", - написал Лысенко.

Ветеран потребовал от лидера "Батькивщины" личных извинений и пообещал, что если Тимошенко не обнародует соответствующее видео, он с собратьями посетит офис политсилы за разъяснениями.

"Я требую публичных извинений лично от Юлии Тимошенко в виде видеоролика. Несите ответственность за действия своей стаи дырявых политологов! Не думайте игнорировать. Фейсбуком дело не ограничится. Если в течение 24 часов Тимошенко не отреагирует, мы придем в ваш офис и лично спросим, по какому праву вы пиаритесь за счет фронтовиков, которые воевали в то время, когда вы сами сидели (и продолжаете сидеть) в тепленьких кабинетах столицы. Прошу своих боевых побратимов из "Азова" и других подразделений поддержать меня. Мы не должны позволять политиканам использовать себя в их гнилых политических играх и порочить нашу репутацию", - написал Лысенко.

Боец также добавил в заметке полосу газеты с его фото в материале "Некому служить".

Ранее волонтер Сергей Притула обвинил ВО "Батькивщина" в попытке пиара на его волонтерской деятельности путем публикации в соцсети. Шоумен отметил, что политсила ни разу не принимала участия в организации им помощи украинским военным. В политсиле в конце концов извинились перед Притулой за скандальное сообщение.