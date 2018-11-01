Ватный, ватный Леша Гай, - фанаты приветствовали футболиста, который не считает Россию агрессором

1 ноября, 2018, 14:52

Болельщики "Шахтера" спели песню про игрока "Олимпика" Алексея Гая, который не считает Россию агрессором

Об этом сообщает сообщество ультрас "Кроты" в twitter.

Фаны выложили видео, на котором они скандируют "Ватный, ватный Леша Гай" и заявили, что это только первый привет Алексею Гаю.

Болельщики "Шахтера" устроили Гаю теплый прием во время матча 1/8 финала Кубка Украины против "Олимпика", за который выступает полузащитник.

В декабре 2014 года Алексей Гай был единственным среди игроков, кто не захотел надеть футболку в поддержку украинской армии. Тогда перед матчем "Черноморец" - "Карпаты" обе команды вышли в футболках с надписью "Слава украинской армии".

35-летний Алексей Гай раньше играл в "Шахтере", "Ильичевце" и азербайджанской "Габале". С "Шахтером" полузащитник выигрывал Кубок УЕФА и шесть раз становился чемпионом Украины. Последним клубом Гая была российская "Кубань".

За сборную Украины хавбек сыграл 29 матчей и забил 1 гол.