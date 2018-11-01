Ватный, ватный Леша Гай, - фанаты приветствовали футболиста, который не считает Россию агрессором
Об этом сообщает сообщество ультрас "Кроты" в twitter.
Фаны выложили видео, на котором они скандируют "Ватный, ватный Леша Гай" и заявили, что это только первый привет Алексею Гаю.
Болельщики "Шахтера" устроили Гаю теплый прием во время матча 1/8 финала Кубка Украины против "Олимпика", за который выступает полузащитник.
В декабре 2014 года Алексей Гай был единственным среди игроков, кто не захотел надеть футболку в поддержку украинской армии. Тогда перед матчем "Черноморец" - "Карпаты" обе команды вышли в футболках с надписью "Слава украинской армии".
35-летний Алексей Гай раньше играл в "Шахтере", "Ильичевце" и азербайджанской "Габале". С "Шахтером" полузащитник выигрывал Кубок УЕФА и шесть раз становился чемпионом Украины. Последним клубом Гая была российская "Кубань".
За сборную Украины хавбек сыграл 29 матчей и забил 1 гол.
«Ватный ватный Леша Гай,— Кроты (@Ultras_Shakhtar) 31 октября 2018 г.
В рашку рашку уезжай...».
Это первый «привет». pic.twitter.com/2BRpofyvpx
- Напомним, Алексей Гай заявил, что не считает Россию агрессором.
- В начале октября Алексей Гай вернулся с чемпионата Украины и стал игроком "Олимпика".
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Фаны "Олимпика", во время матча чемпионата Украины, встретили Гая возгласами "сепар".
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