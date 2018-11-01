В Украине от кори в этом году умерли уже 15 человек, - МЗ

1 ноября, 2018, 22:18

С начала года от осложнений кори умерло 15 человек, а наибольшее количество заболеваемости зафиксировано в западных областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший

Такие данные обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

Кроме того, как отмечается, заболеваемость корью снова выросла в сентябре-октябре 2018

"Каждую неделю фиксируется более тысячи новых случаев, с начала года пострадали уже 35 233 украинцев; наибольший прирост заболеваемости корью наблюдается в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией маленький: в Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областях", - говорится в сообщении.

В МЗ также отметили, что чаще всего корью болеют дети 5-9 лет - это дети, которые не получили вторую дозу КПК (корь, столбняк, краснуха) в срок, из-за чего у них не выработался иммунитет к болезни.

Тем временем, как сообщил директор департамента здравоохранения Николай Стовбан по ситуации с корью в Ивано-Франковской области, по состоянию на 31 октября на Прикарпатье с начала года зарегистрировано 3612 случаев, из них – 971 среди взрослых и 2641 – дети в возрасте до 17-ти лет.

"По вакцинам, чиновник добавил, что вакцину АКДС в 2018 область не получала и пользовалась остатками 2017 года. Вакцину КПК было получено в количестве 29 тысяч доз при потребности 60 тысяч, вакцину АДС 39 тысяч доз. Дефицит вакцины АДС-м составляет 180 тысяч доз", - сообщила пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.