В посольстве Ватикана нашли кости двух девушек: их связывают с загадочными исчезновениями в 80-х

1 ноября, 2018, 18:28

В посольстве Ватикана в Риме обнаружили кости, которые принадлежат женщинам. Эта новость возродила разговоры о судьбе 15-летней дочери сотрудника Ватикана, которая исчезла в 1983 году

Об этом сообщает Insider.

Следователи говорят, что результаты полного анализа ДНК костей будут готовы через 7-10 дней. Останки нашли четверо рабочих, которые ремонтировали пол в подвале апостольской нунциатуры Ватикана в Риме.

Жандармы Ватикана быстро передали информацию Святому Престолу, который сообщил об этом римским правоохранителям. Следователи выясняют, могут ли найденные кости принадлежать Эмануэль Орланди и Мирелле Грегори, пропавшим 35 лет назад.

Одна из девушек, Эмануэла Орланди была дочерью сотрудника Института религиозных дел Ватикана, который выполняет функции банка Ватикана. Она пропала 22 июня 1983 года после посещения урока игры на флейте в центре Рима. Последний раз ее видели на автобусной остановке.

С ее возможным похищением связывали мафиози Энрико де Педиса, которого убили в 1990 году, а также банду, которая требовала освободить турецкого преступника, который пытался убить Папу Римского Иоанна Павла II в 1981 году.

Мирелла Грегори, которой тоже было 15 лет, исчезла за шесть недель до Орланди. Две семьи всегда были убеждены, что эти дела связаны, и теперь давят на власть, чтобы им было предоставлено больше информации о находках.

"Мы просим римских прокуроров и Святой Престол объяснить, как были найдены кости и имеют ли они связь с исчезновениями Эмануэлы Орланди или Миреллы Грегори", - заявила адвокат Лаура Скоро, добавив, что заявление Ватикана "предоставляет мало информации".