В порту Мариуполя арестовали 3 тыс. тонн контрабандного металла из оккупированного Алчевска
1 ноября, 2018, 21:28
В Мариуполе арестовали 3 тыс. тонн продукции Алчевского меткомбината, которая направлялась в Бельгию
Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Наш ответ "санкциям". В порту Мариуполя арестованы более 3000 тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию", - написал Луценко.
Генпрокурор добавил, что по данному факту открыто уголовное дело за финансирование терроризма.
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