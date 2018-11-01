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В порту Мариуполя арестовали 3 тыс. тонн контрабандного металла из оккупированного Алчевска

В Мариуполе арестовали 3 тыс. тонн продукции Алчевского меткомбината, которая направлялась в Бельгию

Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Наш ответ "санкциям". В порту Мариуполя арестованы более 3000 тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию", - написал Луценко.

Генпрокурор добавил, что по данному факту открыто уголовное дело за финансирование терроризма.

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