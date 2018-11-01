В киевском ресторане официант бросил торт в лицо посетительницы

1 ноября, 2018, 11:30

В киевском ресторане официант запустил тортом в лицо одной из посетительниц

Видео инцидента на своей странице в Instagram опубликовал хореограф-постановщик Ричард Горн, передает издание vgorode.ua. Сейчас видео с Instagram удалено, однако его копия сохранилась на YouTube.

Причина конфликта остается непонятной, но, по словам Горна, две посетительницы вели себя вызывающе, и он на стороне официантов.

"Сегодня заехал на обед и наткнулся на двух провинциальных БЫЧЕК, которые выносили всем мозг и всячески привлекали к своим" великосветских персонам "внимание. Мгновенная карма или как дови ....... сь две Бычки", - говорится в заметке.





На видео две женщины кричат ​​на двух официантов, один из которых в конце запустил тортом в лицо посетительнице. Второй официант взял блюдо со стола и опрокинул его на ее подругу. После этого сотрудники заведения ушли, а посетительницы начали требовать администратора.

В издании отмечают, что через несколько часов после того, как о ролике заговорили, ресторан Guramma Italiana в своих соцсетях обнародовал фото с официантом, который, по мнению журналистов, похожий на сотрудника в видеоролике.