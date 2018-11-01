В Киеве заработает известная мультимедийная выставка SAMSKARA

1 ноября, 2018, 17:51

Диджитал-алхимик Андроид Джонс и команда 360Art откроет на Львовской площади портал в другие миры - имерсивную выставку SAMSKARA

SAMSKARA - это выставочный проект с элементами погружения. Здесь более 70 картин и голограмм дополненных проекциями, 18-метровая панорама с произведениями Андроида Джонса и полнокупольный кинотеатр с шоу Samskara 360, которое получило 4 мировых кино-награды.

VR-игра, интерактивные инсталляции, невероятные декорации - все это и даже больше с 15 ноября на 2000 квадратных метрах Дома одежды (Львовская площадь, 8).

Чтобы создать этот проект, свои усилия объединили специалисты из США, Великобритании, Китая, Таиланда и Украины. В результате современное искусство Андроида Джонса встретилось с передовыми выставочными технологиями и родилась имерсивная выставка Samskara.

Имерсивность - это эффект погружения, путь, по которому человек открывает для себя художественный мир. Во вселенную Samskara гости будут попадать через зеркальный лабиринт, что дает возможность не просто всмотреться в себя, но еще и сделать эффектные фото. На территории выставки есть пространство для лекций, арт-воркшопов, мастер-классов, dj-сетов и вечеринок.

"Впервые у нас будут интерактивные проекции, с которыми можно взаимодействовать. Основа таких инсталляций - система кинект: когда люди двигаются перед проекцией, она меняется от их движений" - рассказывает об обновлении Samskara арт-директор выставки и представитель компании 360Art в Украине Анна Духнивська.

"Именно шоу Samskara, которое впервые было представлено на фестивале в Fiske Planetarium в США, мы покажем в специально построенном внутри Дома одежды купольном 10-метровом кинотеатре 360 °. И купол, и контент - полностью наша разработка. Одну из своих миссий наша студия видит в том, чтобы доносить знания о новых технологиях, концептуальных идеях и потрясающих возможностях для их использования в искусстве и образовании", -добавляет она.

Портал в другие миры откроется на Львовской площади 15 ноября. Выставка будет работать еженедельно со вторника по воскресенье с 13:00 до 23:00. Малыши до 7 лет смогут увидеть Samskara бесплатно.

Билет для детей в возрасте 7-12 лет стоит 150 грн (при обязательном сопровождении взрослого). А вход на выставку для всех остальных будет 250 грн в будний день и 300 грн - в выходной.