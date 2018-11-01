В Киеве задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол за убийство
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.
В ночь с 20 на 21 октября в польском городе Лодзь исчезла 28-летняя гражданка Польской Республики. Полиция установила, что к ее исчезновению причастен 39-летний гражданин Грузии. Но сразу после преступления мужчина скрылся. По информации правоохранителей, он выехал в Украину. Подозреваемый был объявлен в международный розыске Интерпола, ему была выставлена "красная карточка".
Полицейскими Украины, Польши и Грузии было организовано спецоперацию.
В четверг, 1 ноября, мужчину задержали в украинской столице. Сейчас решается вопрос относительно экстрадиции задержанного в Польше.
Podejrzany o zabójstwo 28-letniej Pauliny w Łodzi zatrzymany!! Policjanci z @policja_lodzka i Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji zatrzymali podejrzanego na jednej z ulic Kijowa ок. 6 rano, przy wsparciu policjantów ukraińskich @NPU_GOV_UA i oficera łącznikowego Gruzji pic.twitter.com/my468ZDKp2— Polska Policja (@PolskaPolicja) 1 ноября 2018 г.
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