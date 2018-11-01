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В Киеве восстановили ограничения скорости в 50 км/ч

С четверга, 1 ноября, в Киеве на 17 основных магистралях города скорость движения транспорта вновь ограничат до 50 км/ч

Об этом заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий в Facebook.

"Для тех, кто уже привык ездить 80 км / ч по 17 основным магистралям Киева, напоминаю, что с 1 ноября, согласно решению КГГА, разрешенная скорость по всем улицам города будет 50 км / ч", - сообщил Билошицкий.

Такое решение связано с тем, что в связи с приближением зимнего периода "дорожные условия в этот период уже не будут позволять двигаться с такой скоростью".

В то же время, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины отметил, что разрешение двигаться со скоростью 80 километров восстановят с 1 апреля 2019 года.

  • Напомним, с 1 января 2018 допустимую скорость движения автомобилей в населенных пунктах снижена с 60 км / ч. до 50 км / ч. Ограничение скорости 50 км / ч введено не всюду.
  • МВД опубликовало список 17 участков автодорог Киева, на которых можно ездить со скоростью до 80 км / ч.​
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