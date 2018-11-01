В Киеве "заминировали" 3 вокзала. Злоумышленник требовал 250 тыс. грн
1 ноября, 2018, 22:46
В четверг, 1 ноября, в Киеве неизвестный сообщил о минировании Центрального и Дарницкого железнодорожных вокзалов и автовокзала
Об этом сообщила спикер ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, передает "РБК-Украина".
"На линию 102 поступило сообщение о минировании трех вокзалов в Киеве: Центрального, Дарницкого и автовокзала. Наши специалисты работают на месте, чтобы, если случится беда, приступить к ликвидации. Людей эвакуировали сразу после сообщения о заминировании", - сказала чиновник.
Представитель Нацполиции Ярослав Тракало рассказал, что взрывчатку не обнаружили, а "минировщик" требовал 250 тыс. грн за то, чтобы не взорвать вокзалы.
"Злоумышленник требовал 250 тыс. грн. Сейчас проверка уже закончилась, Опасных предметов обнаружено не было", - сказал Тракало.
- Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве эвакуировали более 2 тыс. людей за "заминирование" железнодорожного вокзала.
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