В Киеве "заминировали" 3 вокзала. Злоумышленник требовал 250 тыс. грн

1 ноября, 2018, 22:46

В четверг, 1 ноября, в Киеве неизвестный сообщил о минировании Центрального и Дарницкого железнодорожных вокзалов и автовокзала

Об этом сообщила спикер ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, передает "РБК-Украина".

"На линию 102 поступило сообщение о минировании трех вокзалов в Киеве: Центрального, Дарницкого и автовокзала. Наши специалисты работают на месте, чтобы, если случится беда, приступить к ликвидации. Людей эвакуировали сразу после сообщения о заминировании", - сказала чиновник.

Представитель Нацполиции Ярослав Тракало рассказал, что взрывчатку не обнаружили, а "минировщик" требовал 250 тыс. грн за то, чтобы не взорвать вокзалы.

"Злоумышленник требовал 250 тыс. грн. Сейчас проверка уже закончилась, Опасных предметов обнаружено не было", - сказал Тракало.