В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал из-за сообщения о заминировании
1 ноября, 2018, 19:11
В Киеве из-за сообщения о заминировании на железнодорожном вокзале эвакуировали около 2000 пассажиров и 200 персонала, а также перекрыли подземные переходы
Об этом в четверг, 1 ноября, сообщили "Вартови Еспресо".
Как отмечается, эвакуацию проводят с обеих сторон Южной и Центральной части вокзала.
"Позвонил неизвестный на линию 102 и сообщил о заминировании железнодорожного вокзала. На место прибыли взрывотехническая служба, кинологи, пожарные, медики. Проводят эвакуацию. Метро открытое. Посадка пассажиров продолжается", - отметили "Вартови".
Напомним, во вторник, 30 октября, в центре Киева эвакуировали торговый комплекс из-за сообщения о заминировании.
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