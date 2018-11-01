В Крыму оккупанты схватили местного жителя. Вменяют участие в добробате и блокаде полуострова

1 ноября, 2018, 17:04

Российская ФСБ в оккупированном Крыму задержала местного жителя, которого обвинили в участии в украинском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана и в причастности к экономической блокаде полуострова

Об этом сообщило издание оккупантов "Вести Крым" со ссылкой на ФСБ.

"Установлено, что 22-летний житель Кировского района прошел специальную военную подготовку под руководством инструкторов, которые принимали участие в боевых действиях на юго-востоке Украины, а в период с 2016 по 2018 годы входил в состав батальона имени Номана Челебиджихана и общественного формирования "Аскер" , а также был активным участником так называемой "экономической блокады Крыма", - говорится в сообщении.

На видеосъемке задержания можно услышать, как российский силовик сообщает мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 208 Уголовного кодекса РФ (участие в незаконном вооруженном формировании).

"Вы подозреваетесь в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть участия на территории иностранного государства в армейском формировании, не предусмотренному законодательством данного государства, с целью, противоречит интересам Российской Федерации", - сказал силовик.

Подконтрольный оккупантам Киевский райсуд Симферополя арестовал мужчину на 2 месяца.