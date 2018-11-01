 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Харькове чиновница ГФС обещала за 200 тыс. грн "не заметить" налоговые нарушения

СБУ разоблачила в Харькове чиновницу Государственной фискальной службы, которая вымогала у предпринимателя 200 тыс. грн

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудница ГФС требовала деньги за то, чтобы не вносить в налоговую отчетность выявленные нарушения.

Злоумышленницу задержали в заведении общественного питания во время получения части взятки в размере 100 тыс. грн.

Решается вопрос сообщения о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере служебным лицом) Уголовного кодекса и арест.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 ноября, 2018 четверг

больше новостей

1 ноября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать