В Харькове чиновница ГФС обещала за 200 тыс. грн "не заметить" налоговые нарушения
1 ноября, 2018, 19:30
СБУ разоблачила в Харькове чиновницу Государственной фискальной службы, которая вымогала у предпринимателя 200 тыс. грн
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудница ГФС требовала деньги за то, чтобы не вносить в налоговую отчетность выявленные нарушения.
Злоумышленницу задержали в заведении общественного питания во время получения части взятки в размере 100 тыс. грн.
Решается вопрос сообщения о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере служебным лицом) Уголовного кодекса и арест.
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