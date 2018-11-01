В Чехии могут легализовать однополые браки
Об этом сообщает Associated Press.
В парламенте планируют обсудить документ, который будет предоставлять представителям ЛГБТ-сообщества право юридически оформлять свои отношения.
Отмечается, что в 2006 году парламент Чехии проголосовал за закон, который позволил однополым партнерам официально оформлять партнерство. Они получили права на наследование и здравоохранение, аналогичные тем, которые имеют традиционные пары. Впрочем однополым партнерам не разрешили жениться и усыновлять детей. Новый законопроект ликвидирует это неравенство.
Чешская Республика станет первой постсоветской страной, где представители ЛГБТ получат равные права с обычными гражданами, если его поддержат депутаты.
В начале октября в Румынии провалился референдум о запрете однополых браков. Сейчас в Конституции используется гендерно нейтральный термин "супруги". Защитники морали и традиционных ценностей требовали, чтобы определения брака в Конституции закрепили как "союз между мужчиной и женщиной". Это должно было предотвратить попытки решить в будущем однополые браки.
- Напомним, полностью или частично однополые браки легализованы в 27 странах мира, из них 18 - в Европе. Последней европейской страной, где это произошло, стала Австрия.
- Ранее сообщалось, чешское правительство поддержал легализацию однополых браков и передал законопроект на рассмотрение в парламент.
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