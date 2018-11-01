В центре Киева до августа ограничили движение транспорта по ряду улиц
1 ноября, 2018, 19:40
В Киеве из-за реконструкции электрических сетей временно ограничили движение транспорта по ряду центральных улиц
Об этом сообщает КГГА.
Работы с занятием проезжей части и тротуара продлятся на ул. Софийской, Софийской площади, ул. Владимирской, ул. Золотоворотской, переулке Георгиевском, ул. Рейтарской, ул. Стрелецкой, ул. Олеся Гончара, ул. Ярославов Вал, Львовской площади, вул. Сечевых Стрельцов.
Ограничение движения транспорта будет действовать до 31 июля 2019 года.
Читайте также
-
29 октября, 2018 Виталий Портников: "Бразильський Трамп" изменит наш мир
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом
Читайте также
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет