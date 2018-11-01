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В центре Киева до августа ограничили движение транспорта по ряду улиц

В Киеве из-за реконструкции электрических сетей временно ограничили движение транспорта по ряду центральных улиц

Об этом сообщает КГГА.

Работы с занятием проезжей части и тротуара продлятся на ул. Софийской, Софийской площади, ул. Владимирской, ул. Золотоворотской, переулке Георгиевском, ул. Рейтарской, ул. Стрелецкой, ул. Олеся Гончара, ул. Ярославов Вал, Львовской площади, вул. Сечевых Стрельцов.

Ограничение движения транспорта будет действовать до 31 июля 2019 года.

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