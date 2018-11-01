В Бердянске мужчина устроил стрельбу возле обменника, трое раненых
1 ноября, 2018, 07:42
В центре Бердянска неизвестный злоумышленник устроил перестрелку, в результате которой были ранены двое мужчин
Друзья пострадавших задержали и избили мужчину, сообщает Pro.Berdyansk.Biz.
Этот инцидент произошел вечером в среду, 31 октября, на проспекте Труда возле круглосуточного ломбарда. По предварительной информации, неизвестный мужчина с оружием напал на валютчиков.
Как рассказывают очевидцы, он пытался обменять фальшивые деньги, но не получилось и тогда начал стрелять. На месте преступления остались гильзы и следы крови. Всех троих госпитализировали в городскую больницу.
В данный момент по факту происшествия ведется следствие. По имеющейся информации, пистолет, из которого стрелял преступник, боевой.
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