 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Бердянске мужчина устроил стрельбу возле обменника, трое раненых

В центре Бердянска неизвестный злоумышленник устроил перестрелку, в результате которой были ранены двое мужчин

Друзья пострадавших задержали и избили мужчину, сообщает Pro.Berdyansk.Biz.

Этот инцидент произошел вечером в среду, 31 октября, на проспекте Труда возле круглосуточного ломбарда. По предварительной информации, неизвестный мужчина с оружием напал на валютчиков.

Как рассказывают очевидцы, он пытался обменять фальшивые деньги, но не получилось и тогда начал стрелять. На месте преступления остались гильзы и следы крови. Всех троих госпитализировали в городскую больницу.

В данный момент по факту происшествия ведется следствие. По имеющейся информации, пистолет, из которого стрелял преступник, боевой.

null

null

 

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 ноября, 2018 четверг

31 октября, 2018 среда

больше новостей

1 ноября, 2018 четверг

31 октября, 2018 среда

30 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать