В Бердянске мужчина устроил стрельбу возле обменника, трое раненых

1 ноября, 2018, 07:42

В центре Бердянска неизвестный злоумышленник устроил перестрелку, в результате которой были ранены двое мужчин

Друзья пострадавших задержали и избили мужчину, сообщает Pro.Berdyansk.Biz.

Этот инцидент произошел вечером в среду, 31 октября, на проспекте Труда возле круглосуточного ломбарда. По предварительной информации, неизвестный мужчина с оружием напал на валютчиков.

Как рассказывают очевидцы, он пытался обменять фальшивые деньги, но не получилось и тогда начал стрелять. На месте преступления остались гильзы и следы крови. Всех троих госпитализировали в городскую больницу.

В данный момент по факту происшествия ведется следствие. По имеющейся информации, пистолет, из которого стрелял преступник, боевой.