В Армении президент распустил парламент и назначил внеочередные выборы
Об этом сообщает сайт президента Армении.
"Учитывая требования ст. 92 и 93 Конституции и согласно ст. 149 (3) Конституции, Национальное собрание Армении распущены. Назначить внеочередные выборы национального собрания на 9 декабря 2018 года", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со следующего дня после обнародования.
Ранее в этот же день парламент Армении во второй раз не смог назначить премьер-министра. Единственным кандидатом на эту должность был Никол Пашинян.
Пашинян ушел в отставку с должности главы правительства 16 октября, назвав главной целью проведения досрочных парламентских выборов в декабре. Согласно Конституции Армении, парламент должен быть распущен, если дважды не избрал премьер-министра.
Бывший лидер оппозиции Никол Пашинян занял пост премьера в мае после массовых протестов. Пашинян заявлял, что состав парламента не отражает политическую реальность и подчеркивал необходимость новых выборов.
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