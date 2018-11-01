В Армении президент распустил парламент и назначил внеочередные выборы

1 ноября, 2018, 21:54

В четверг, 1 ноября, президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов

Об этом сообщает сайт президента Армении.

"Учитывая требования ст. 92 и 93 Конституции и согласно ст. 149 (3) Конституции, Национальное собрание Армении распущены. Назначить внеочередные выборы национального собрания на 9 декабря 2018 года", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со следующего дня после обнародования.

Ранее в этот же день парламент Армении во второй раз не смог назначить премьер-министра. Единственным кандидатом на эту должность был Никол Пашинян.

Пашинян ушел в отставку с должности главы правительства 16 октября, назвав главной целью проведения досрочных парламентских выборов в декабре. Согласно Конституции Армении, парламент должен быть распущен, если дважды не избрал премьер-министра.

Бывший лидер оппозиции Никол Пашинян занял пост премьера в мае после массовых протестов. Пашинян заявлял, что состав парламента не отражает политическую реальность и подчеркивал необходимость новых выборов.