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В андеркарте боя Усик - Белью выступит перспективный украинец


фото: isport.ua
Украинец Дмитрий Митрофанов сразится в андеркарте поединка между Александром Усиком и британцем Тони Бэллью

Об этом сообщает промоутерская компания K2 Promotions.

10 ноября в Манчестере Митрофанов выйдет на ринг в андеркарте шоу Matchroom Boxing, перед боем Александра Усика с Тони Бэллью. Соперником украинца станет чемпион Нидерландов в среднем весе (до 72,6 кг) Джино Кантерс.

Отмечается, что в случае победы над Кантерсом, боксер подпишет контракт с компанией братьев Кличко K2 Promotions.

Дмитрий Митрофанов является победителем Универсиады-2013 и бронзовым призером чемпионата Европы-2011 среди любителей. На профессиональном ринге он провел два поединка, в которых одержал победы.

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