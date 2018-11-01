В андеркарте боя Усик - Белью выступит перспективный украинец
Об этом сообщает промоутерская компания K2 Promotions.
10 ноября в Манчестере Митрофанов выйдет на ринг в андеркарте шоу Matchroom Boxing, перед боем Александра Усика с Тони Бэллью. Соперником украинца станет чемпион Нидерландов в среднем весе (до 72,6 кг) Джино Кантерс.
Отмечается, что в случае победы над Кантерсом, боксер подпишет контракт с компанией братьев Кличко K2 Promotions.
Дмитрий Митрофанов является победителем Универсиады-2013 и бронзовым призером чемпионата Европы-2011 среди любителей. На профессиональном ринге он провел два поединка, в которых одержал победы.
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