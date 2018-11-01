Украинец Малиновский сделал дубль в чемпионате Бельгии
"Генк" в матче 13-го тура чемпионата Бельгии против "Антверпена" после первого тайма уступал со счетом 0:2.
После перерыва Малиновский реализовал два пенальти и отдал результативную передачу. Результативные действия украинца помогли "Генке" победить 4:2 и сохранить лидерство в чемпионате Бельгии. Команда имеет 33 очка и опережает на 3 пункта ближайшего преследователя - "Брюгге".
В общем 25-летний Малиновский уже забил в чемпионате Бельгии 7 голов. Также в его активе 3 мяча в Лиге Европы.
- Благодаря голу Малиновского, сборная Украины досрочно вышла в сильнейший дивизион Лиги наций.
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Руслан Малиновский рассказал, сколько зарабатывает в "Генке".
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Перед началом нынешнего сезона Малиновский заключил с "Генком" новый контракт и стал, по информации бельгийских СМИ, самым высокооплачиваемым игроком команды.
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