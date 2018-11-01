 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинец Малиновский сделал дубль в чемпионате Бельгии


фото: krcgenk.be
Украинский футболист Руслан Малиновский забил за "Генк" два гола и отдал результативную передачу в чемпионате Бельгии

"Генк" в матче 13-го тура чемпионата Бельгии против "Антверпена" после первого тайма уступал со счетом 0:2.

После перерыва Малиновский реализовал два пенальти и отдал результативную передачу. Результативные действия украинца помогли "Генке" победить 4:2 и сохранить лидерство в чемпионате Бельгии. Команда имеет 33 очка и опережает на 3 пункта ближайшего преследователя - "Брюгге".

В общем 25-летний Малиновский уже забил в чемпионате Бельгии 7 голов. Также в его активе 3 мяча в Лиге Европы.

 

  • Благодаря голу Малиновского, сборная Украины досрочно вышла в сильнейший дивизион Лиги наций.

  • Руслан Малиновский рассказал, сколько зарабатывает в "Генке".

  • Перед началом нынешнего сезона Малиновский заключил с "Генком" новый контракт и стал, по информации бельгийских СМИ, самым высокооплачиваемым игроком команды.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 ноября, 2018 четверг

31 октября, 2018 среда

больше новостей

1 ноября, 2018 четверг

31 октября, 2018 среда

30 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать