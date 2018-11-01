Украинец Малиновский сделал дубль в чемпионате Бельгии

1 ноября, 2018, 10:39

Украинский футболист Руслан Малиновский забил за "Генк" два гола и отдал результативную передачу в чемпионате Бельгии

"Генк" в матче 13-го тура чемпионата Бельгии против "Антверпена" после первого тайма уступал со счетом 0:2.

После перерыва Малиновский реализовал два пенальти и отдал результативную передачу. Результативные действия украинца помогли "Генке" победить 4:2 и сохранить лидерство в чемпионате Бельгии. Команда имеет 33 очка и опережает на 3 пункта ближайшего преследователя - "Брюгге".

В общем 25-летний Малиновский уже забил в чемпионате Бельгии 7 голов. Также в его активе 3 мяча в Лиге Европы.