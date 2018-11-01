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Украина проведет ракетные стрельбы на запад от оккупированного Крыма

В Черном море Украина перекрывает воздушное район площадью 100 км на 450 км на запад от оккупированного Крыма

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Информирование было осуществлено через систему NOTAM согласно чего в указанном районе будет перекрыто движение воздушных судов. Движение перекрывается на 4 суток. Какие именно пуски будут осуществляться пока не известно.

Накануне на государственном полигоне "Ягорлик" в Херсонской области проходила подготовка к проведению боевых стрельб зенитными ракетными комплексами С-300П и контрольных летных испытаний зенитных ракет ЗРК С-300В1 и С-125М1, которые возвращены на вооружение ВСУ.

Ранее в интервью командующий ВМС Игорь Воронченко рассказал, что до конца года будут проведены пуски крылатой ракеты “Нептун".

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