Украина должна ответить на санкции РФ исками в международных судах, - Яценюк

1 ноября, 2018, 12:59

Украина должна отвечать на российские санкции новыми судебными исками против России в международных судах

Об этом лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк написал на своей странице в Facebook.

"Приветствую представителей "Народного фронта" в санкционном списке Кремля. Это не санкционный список. Большинство фамилий в нем – настоящие патриоты Украины. Украина должна отвечать новыми судебными исками против России в международных судах, так и правосудием против приспешников Кремля в Украине", - написал Яценюк.