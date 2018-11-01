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Украина должна ответить на санкции РФ исками в международных судах, - Яценюк


фото: yatsenyuk.org
Украина должна отвечать на российские санкции новыми судебными исками против России в международных судах

Об этом лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк написал на своей странице в Facebook.

"Приветствую представителей "Народного фронта" в санкционном списке Кремля. Это не санкционный список. Большинство фамилий в нем – настоящие патриоты Украины. Украина должна отвечать новыми судебными исками против России в международных судах, так и правосудием против приспешников Кремля в Украине", - написал Яценюк.

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