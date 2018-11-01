Украина должна ответить на санкции РФ исками в международных судах, - Яценюк
1 ноября, 2018, 12:59
Украина должна отвечать на российские санкции новыми судебными исками против России в международных судах
Об этом лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк написал на своей странице в Facebook.
"Приветствую представителей "Народного фронта" в санкционном списке Кремля. Это не санкционный список. Большинство фамилий в нем – настоящие патриоты Украины. Украина должна отвечать новыми судебными исками против России в международных судах, так и правосудием против приспешников Кремля в Украине", - написал Яценюк.
- Напомним, что 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ об экономических санкциях в связи с "недружественными действиями".
- Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний
По теме
1 ноября, 2018 Это пиар-ход российского руководства для подданных "Российской империи", - Луценко относительно санкций России
1 ноября, 2018 "А чего Порошенко нет?", - Ляшко об антиукраинских санкциях
Читайте также
-
29 октября, 2018 Виталий Портников: "Бразильський Трамп" изменит наш мир
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом
По теме
1 ноября, 2018 Это пиар-ход российского руководства для подданных "Российской империи", - Луценко относительно санкций России
1 ноября, 2018 "А чего Порошенко нет?", - Ляшко об антиукраинских санкциях
Читайте также
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет