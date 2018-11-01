У Ломаченко возродилась надежда на бой мечты
Об этом сообщает ESPN.
По словам Майки Гарсии, его приоритетной целью является встреча с американцем Эрролом Спенсом в полусреднем весе, однако и бои в других категориях ему интересны.
"Люди знают про мой интерес к поединку с Эрролом Спенсом в полусреднем весе (до 66,7 кг), но есть также бои в других категориях. Мы планируем поединок в январе или феврале и хотим дать фанатам большие бои. Спенс нас интересует, но также я заинтересован в поединках с Ломаченко и Пакьяо ", - сказал Гарсия.
Американец владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг) и был главным претендентом на бой с Ломаченко в следующем году. На кону в этой встрече могло оказаться звание абсолютного чемпиона мира. Американец владел сразу двумя титулами, пока не отказался от пояса IBF (Международной боксерской федерации). Ломаченко является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), а 8 декабря попытается отобрать у пуэрториканца Хосе Педрасы титул WBO (Всемирной боксерской организации).
- 8 декабря в Нью-Йорке Ломаченко проведет бой с обладателем титула WBO Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико.
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Василию Ломаченко придется подождать с поединком за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
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Венесуэлец Хорхе Линарес намекнул, что в 2019 году планирует реванш с Василием Ломаченко.
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