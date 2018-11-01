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Тимошенко заявила, что ее "мало волнуют" санкции Кремля


фото: tymoshenko.ua
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее "мало волнуют" российские санкции

Об этом Тимошенко написала на своей странице в Facebook.

"Кремль включил меня к санкционным спискам. Санкции Кремля, если честно, меня мало волнуют. Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет и быть не может", - написала Тимошенко.

По ее мнению ответом Украины на эти санкции станет построение демократической Украины.

"Это именно та санкция, от которой Кремлю будет точно не хорошо!", - добавила лидер "Батькивщины".

 

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