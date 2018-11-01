Тимошенко заявила, что ее "мало волнуют" санкции Кремля
1 ноября, 2018, 11:43
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее "мало волнуют" российские санкции
Об этом Тимошенко написала на своей странице в Facebook.
"Кремль включил меня к санкционным спискам. Санкции Кремля, если честно, меня мало волнуют. Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет и быть не может", - написала Тимошенко.
По ее мнению ответом Украины на эти санкции станет построение демократической Украины.
"Это именно та санкция, от которой Кремлю будет точно не хорошо!", - добавила лидер "Батькивщины".
- Напомним, что 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ об экономических санкциях в связи с "недружественными действиями".
- 1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.
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