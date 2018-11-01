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Трамп официально разрешил не покупать иранскую нефть


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому дается официальное разрешение отказаться от поставок нефти из Ирана

Меморандум опубликовали на сайте Белого дома в среду, 31 октября.

"Я пришел к выводу, что в мире добывается достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы позволить существенное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов иностранными финансовыми организациями", - подчеркнул Трамп.

Меморандум будет направлен в Госдепартамент США, Минфина и Министерства энергетики.

Документ составили после анализа ситуации на мировом рынке нефти.

Как сообщалось, в администрации Трампа опасаются того, что Россия может помочь Ирану обойти "нефтяные" санкции Вашингтона с помощью перепродажи иранской нефти на мировом рынке.

Ожидается, что США возобновят санкции, направленные против экспорта иранской нефти, после 5 ноября.

Эти санкции должны стать самыми серьезными мерами Вашингтона против Тегерана после того, как Трамп в одностороннем порядке вышел из иранской ядерной сделки.

Недавно официальные лица США впервые публично сообщили, что подготовили специальные мероприятия для некоторых покупателей иранской нефти.

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