Трамп официально разрешил не покупать иранскую нефть
Меморандум опубликовали на сайте Белого дома в среду, 31 октября.
"Я пришел к выводу, что в мире добывается достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы позволить существенное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов иностранными финансовыми организациями", - подчеркнул Трамп.
Меморандум будет направлен в Госдепартамент США, Минфина и Министерства энергетики.
Документ составили после анализа ситуации на мировом рынке нефти.
Как сообщалось, в администрации Трампа опасаются того, что Россия может помочь Ирану обойти "нефтяные" санкции Вашингтона с помощью перепродажи иранской нефти на мировом рынке.
Ожидается, что США возобновят санкции, направленные против экспорта иранской нефти, после 5 ноября.
Эти санкции должны стать самыми серьезными мерами Вашингтона против Тегерана после того, как Трамп в одностороннем порядке вышел из иранской ядерной сделки.
Недавно официальные лица США впервые публично сообщили, что подготовили специальные мероприятия для некоторых покупателей иранской нефти.
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