Трамп хочет отправить 15 тысяч солдат на границу с Мексикой
"Мы увеличим [количество военнослужащих на американо-мексиканской границе] до 10-15 тысяч военнослужащих... Это опасная группа людей", - цитирует агентство AFP заявление Трампа.
Стоит отметить, что численность военного контингента США в Афганистане составляет именно 15 тысяч военнослужащих.
Ранее СМИ сообщали, что Министерство обороны США готово направить дополнительно 7000 военных на границу США с Мексикой. В Пентагоне подтвердили переброску 5200 военнослужащих.
Начиная с 18 октября, до границы США движется караван мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине. Изначально в нем было 4 тысяч человек. Однако вскоре, по данным СМИ, их число возросло до 10 тысяч человек.
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