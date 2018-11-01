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Трамп хочет отправить 15 тысяч солдат на границу с Мексикой


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности отправить до 15 тысяч военнослужащих на границу с Мексикой, чтобы остановить "опасный" караван мигрантов

"Мы увеличим [количество военнослужащих на американо-мексиканской границе] до 10-15 тысяч военнослужащих... Это опасная группа людей", - цитирует агентство AFP заявление Трампа.

Стоит отметить, что численность военного контингента США в Афганистане составляет именно 15 тысяч военнослужащих.

Ранее СМИ сообщали, что Министерство обороны США готово направить дополнительно 7000 военных на границу США с Мексикой. В Пентагоне подтвердили переброску 5200 военнослужащих.

Начиная с 18 октября, до границы США движется караван мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине. Изначально в нем было 4 тысяч человек. Однако вскоре, по данным СМИ, их число возросло до 10 тысяч человек.

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