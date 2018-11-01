Тело саудовского журналиста растворили в кислоте, - СМИ
Такую информацию турецкий чиновник сообщил изданию Washington Post, обозревателем которого был Хашогги.
"Высокопоставленный турецкий чиновник в интервью заявил, что турецкие власти разрабатывает теорию о том, что расчлененное тело Хашогги было уничтожено в кислоте на территории консульства Саудовской Аравии или в соседней резиденции генерального консула Саудовской Аравии.
Биологические доказательства, обнаруженные в саду консульства, подтверждают теорию о том, что тело Хашогги было уничтожено вблизи того места, где его убили и расчленяли, сказал чиновник ", - пишет издание.
"Тело Хашогги не нуждалось в захоронении", - сказал чиновник, который высказался на условиях анонимности.
Саудовская сторона официально признала убийство журналиста, утверждает, что тело Хашогги было передано "местном сообщнику" для утилизации. Анкара в эту версию не верит.
Напомним, офис генпрокурора Стамбула 31 октября сообщил, что журналиста Джамаля Хашогги задушили вскоре после того, как он зашел в здание консульства Саудовской Аравии.
Саудовские официальные лица сначала настаивали на том, что Хашогги покинул здание 2 октября. Турецкая сторона утверждала, что он был убит внутри командой агентов, специально направленной из Саудовской Аравии.
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