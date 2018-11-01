Сутки на Донбассе: ранены двое украинских военных

1 ноября, 2018, 07:21

31 октября ситуация на оккупированном российскими войсками Донбассе имела некоторые признаки обострения

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В ходе боевых действий ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил. По данным разведки, 31 октября 4 человек из состава российских оккупационных войск получили ранения.

Оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск. При этом, противник 5 раз применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на Луганском направлении, вблизи населенного пункта Нижнее, ночью враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил по артиллерии калибра 122 мм. Примерно в то же время, открывал огонь в районе Крымского из минометов калибра 82 и 120 мм.

Два случая применения оккупантами минометов зафиксировано также вблизи Золотого.

Кроме того, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая Авдеевка, Пески, Новотроицкое, Березовое, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединский и Широкино.

С начала этого периода зафиксировано обстрел позиций Объединенных сил в районе Авдеевки из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.