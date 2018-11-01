Страны ЕС установят на границах "детекторы лжи" с искусственным интеллектом
Как пишет New Scientist, в случае успешного теста системы ее установят и на границах других стран ЕС.
Система состоит из голосового помощника, нескольких камер и нейросети для анализа данных. Сначала пассажиры загрузят в систему свой паспорт, визу и финансовые гарантии.
При переходе границы iBorderCtrl может спросить у человека: "Что в вашей сумке? Если вы откроете ее и покажете содержимое, совпадет ли он с вашим ответом?". Кроме голоса, система оценит микрожесты и мимику человека и на основе этого определить, говорит он правду или нет.
Разработкой iBorderCtrl займется Национальная полиция Венгрии, испытания системы будут проходить в течение шести месяцев.
"Мы привлекаем уже проверенные и новые технологии, чтобы повысить точность и эффективность пограничных проверок. Программа iBorderCtrl будет собирать данные, которые выходят за рамки обычной биометрии, и обращать внимание на поведенческие признаки обмана ", - говорит куратор проекта Джордж Бултадакис.
Те, кто пройдет тест, получат QR-код, который позволит пройти. Если возникнет дополнительная проблема, биометрические данные будут приняты и переданы человеку, который будет оценивать ситуацию.
Система является экспериментальной, поэтому алгоритм не будет сам отказывать людям в возможности пересечь границу. В предыдущих испытаниях точность работы iBorderCtrl составляла 76%, но, по словам одного из разработчиков, этот показатель может быть повышен до 85%.
Читайте также: Все говорят про искусственный интеллект. Простыми словами объясним, что это
- Ученые загрузили "мозг" червя в робота, и тот в одиночку взял его под контроль: ученые создали биологически достоверную модель нейронной сети круглого червя и загрузили в простого робота из Lego.
- Лаборатория реактивного движения NASA в Калифорнии провела эксперимент, чтобы выяснить, кто быстрее и лучше управляет беспилотным летательным аппаратом - искусственный интеллект или профессиональный пилот.
- Ученые Калифорнийского университета научили искусственный интеллект определять, как будут развиваться отношения пары, основываясь на записи их голосов.
Читайте также
-
29 октября, 2018 Виталий Портников: "Бразильський Трамп" изменит наш мир
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом
Читайте также
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет