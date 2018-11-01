США проводят наступательные кибероперации накануне выборов в Конгресс, - Болтон

1 ноября, 2018, 11:41

США продолжают кибероперации с целью защитить от внешнего вмешательства в промежуточные американские выборы, запланированные на 6 ноября

Об этом заявил в среду советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, пишет The Washington Рost.

"Мы прямо сейчас проводим наступательные кибероперации, направленные на защиту неприкосновенности нашего избирательного процесса", - сказал он.

"Нашим противникам лучше знать об этом и понять это", - добавил Болтон, отметив, что пока рано оценивать успешность действий Вашингтона.

Болтон подтвердил, что наступательная деятельность не равна вооруженному конфликту: "Это не приводит к смерти, повреждений или разрушений, поэтому не требует подписей высших должностных лиц, которые, как правило, предшествуют применению военной силы".

Белый дом, отметил Болтон, недавно смягчил правила, регулирующие наступательные кибероперации.