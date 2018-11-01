США проводят наступательные кибероперации накануне выборов в Конгресс, - Болтон
Об этом заявил в среду советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, пишет The Washington Рost.
"Мы прямо сейчас проводим наступательные кибероперации, направленные на защиту неприкосновенности нашего избирательного процесса", - сказал он.
"Нашим противникам лучше знать об этом и понять это", - добавил Болтон, отметив, что пока рано оценивать успешность действий Вашингтона.
Болтон подтвердил, что наступательная деятельность не равна вооруженному конфликту: "Это не приводит к смерти, повреждений или разрушений, поэтому не требует подписей высших должностных лиц, которые, как правило, предшествуют применению военной силы".
Белый дом, отметил Болтон, недавно смягчил правила, регулирующие наступательные кибероперации.
- Хотя Болтон не очертил природу операции, Киберкомандование США начало сообщать российским агентам, которые стоят за кампаниями влияния в сети, о том, что их личности известны Вашингтону.
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