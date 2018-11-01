Срна рассказал об "ударе в лицо" от Ахметова
Об этом сообщает Football Italia.
По словам экс-капитана "Шахтера" слова президента клуба Рината Ахметова, о том, что с ним не будут продлевать контракт, стали для него "ударом в лицо".
"В один момент я потерял все. Проваленный тест, дисквалификация и мир рухнул для меня. Президент "Шахтера" сказал, что со мной не будут продлевать контракт. Это было ударом в лицо. Я понимал, что он делает свою работу. "Шахтер" - моя любовь, но я понимаю, что молодое поколение должно расти", - сказал Срна, который отметил, что дисквалификация стала самым сложным моментом в его карьере.
Срна отбывал дисквалификацию за употребление допинга, которое закончилось в августе 2018 года.
Дарио Срна является воспитанником "Хайдука", выступал за "Шахтер" с 2003 года и стал в его составе 9-кратным чемпионом Украины и 7-кратным обладателем Кубка Украины. В 2009 году вместе с дончанами выиграл Кубок УЕФА.
За сборную Хорватии Срна сыграл 134 матча и забил 22 гола, завершил карьеру в национальной команде после Евро-2016.
- 36-летний Срна перешел в "Кальяри" из "Шахтера" летом на правах свободного агента.
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Хорват удачно выступает за "Кальяри" и уже вошел в символическую сборную 3-го тура чемпионата Италии.
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