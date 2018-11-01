Санкции в отношении Порошенко были бы "запредельным" шагом, – Песков

1 ноября, 2018, 12:34

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что включение президента Украины Петра Порошенко в санкционные списки РФ стало бы "запредельным" шагом

"Традиционно президенты не включаются в санкционные списки. Это уже какой-то запредельный шаг ("запредельный")", - цитирует Пескова ТАСС.

Спикер Кремля добавил, что РФ может отменить соответствующие меры в отношении Украины, "если удастся нормализовать отношения стран".

1 ноября Россия ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний.

Среди тех, на кого распространяются санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских компаний, а также юридические лица. В частности, в российский список санкций попали старший сын президента Украины Петра Порошенко Алексей, глава МВД Арсен Аваков, глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, генпрокурор Юрий Луценко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, экс-премьер Украины Арсений Яценюк, нардеп Дмитрий Ярош, лидер ВО Свобода Олег Тягнибок, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

Счета, ценные бумаги и имущество участников списка санкций, которые есть в России, подлежат блокировке. Также запрещено выводить капитал граждан и компаний за пределы России.