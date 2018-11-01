Санкции Кремля не навредят экономике Украины, - НБУ
Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время форума BEPSinUA, передает "Интерфакс-Украина".
"Как это повлияет на макрофинансовую стабильность? Хочется верить - никак", - сказала Рожкова.
Чиновник пояснила, что большинство санкций применено к физическим лицам. Ограничения касаются блокировки безналичных средств, активов и ценных бумаг, что сохраняются на счетах банков в России.
"Учитывая то, что список в основном состоит из народных депутатов, госслужащих, мне хочется верить, что они не хранят деньги в России после российской военной агрессии. Если говорить о юридических лицах, то среди банков там только "Кредит Днепр". Опять же таки, надеюсь, что банк не имеет никаких операций с РФ ", - сказала первая заместитель главы НБУ.
В то же время Рожкова отметила, что более основательную оценку влияния российских санкций НБУ сможет предоставить после детального анализа.
- Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ об экономических санкциях в связи с "недружественными действиями".
- Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.
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