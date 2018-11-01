Санкции Кремля не навредят экономике Украины, - НБУ

1 ноября, 2018, 20:30

Нацбанк не ожидает существенного влияния на экономику Украины из-за введения Россией санкций против украинских физических и юридических лиц

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время форума BEPSinUA, передает "Интерфакс-Украина".

"Как это повлияет на макрофинансовую стабильность? Хочется верить - никак", - сказала Рожкова.

Чиновник пояснила, что большинство санкций применено к физическим лицам. Ограничения касаются блокировки безналичных средств, активов и ценных бумаг, что сохраняются на счетах банков в России.

"Учитывая то, что список в основном состоит из народных депутатов, госслужащих, мне хочется верить, что они не хранят деньги в России после российской военной агрессии. Если говорить о юридических лицах, то среди банков там только "Кредит Днепр". Опять же таки, надеюсь, что банк не имеет никаких операций с РФ ", - сказала первая заместитель главы НБУ.

В то же время Рожкова отметила, что более основательную оценку влияния российских санкций НБУ сможет предоставить после детального анализа.