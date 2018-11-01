Санкции Кремля: Антон Геращенко предлагает забирать имущество у россиян из окружения Путина
1 ноября, 2018, 12:03
Украине надо вводить новые точечные санкции, направленные на экономические интересы Путина
Об этом народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook.
"Око за Око, зуб за зуб - надо вводить новые точечные санкции направлены на экономические интересы Путина, российских бизнесменов и чиновников из его ближайшего окружения", - написал Геращенко.
По его словам, начинать нужно с конфискации имущества тех депутатов и сенаторов, кто голосовал за аннексию Крыма в марте 2014 года.
- Напомним, что 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ об экономических санкциях в связи с "недружественными действиями".
- 1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.
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