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Санкции Кремля: Антон Геращенко предлагает забирать имущество у россиян из окружения Путина


фото: sharij.net
Украине надо вводить новые точечные санкции, направленные на экономические интересы Путина

Об этом народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook.

"Око за Око, зуб за зуб - надо вводить новые точечные санкции направлены на экономические интересы Путина, российских бизнесменов и чиновников из его ближайшего окружения", - написал Геращенко.

По его словам, начинать нужно с конфискации имущества тех депутатов и сенаторов, кто голосовал за аннексию Крыма в марте 2014 года.

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