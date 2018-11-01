Самолет МАУ задержали, пассажиры в Бангкоке ожидают полсуток
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пассажиров рейса.
Как сообщил пассажир Тарас Тищенко, рейс PS272 авиакомпании МАУ Бангкок - Киев перенесен уже на полсуток.
"От компании никаких действий не было, кроме талонов, чтобы 2 раза перекусить. Все остальное их не интересует. Связывались с авиакомпанией, кроме шаблонных ответов ничего не получили. Самолет , который должен забирать нас, даже не вылетел еще из Борисполя", - рассказал Тищенко.
Представитель компании МАУ отметил в комментарии Эспрессо, что предыдущий рейс был задержан из-за технической проблемы. Боинг, который должен был забрать пассажиров находится в ремонте, поэтому пассажирам нужно ожидать на самолет, который вылетит из Бангкока сегодня в 23:55 по местному времени и прибудет в Борисполь в 5:30 по киевскому времени. По его словам, такая проблема возникла из-за того, что у компании ограниченное количество дальнемагистральных рейсов.
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