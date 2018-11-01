Ротация в ОБСЕ: стало известно, кто заменит Хуга в Украине
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СММ ОБСЕ.
"Сегодня Марк Этерингтон возвращается к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в роли заместителя главы Миссии. Марк обладает богатым опытом работы, поскольку уже занимал эту должность с марта по сентябрь 2014 года. Он также работал на других руководящих должностях как в странах, где разворачивается конфликт, так и в постконфликтных странах, включая Афганистан, Ирак, бывшую Югославию и, совсем недавно, Сирию ", - говорится в сообщении.
В то же время в ОБСЕ распрощались с Хугом.
"Сегодня СММ ОБСЕ в Украине прощается с Александром Хугом - нашим хорошим коллегой и другом, - который завершает свою работу в должности первого заместителя главы Миссии. Мы желаем Александру успехов в его будущей деятельности и благодарим за добросовестный труд в течение более 4,5 с половиной лет ", - заявил глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан.
- Напомним, ранее сообщалось, что Александр Хуг оставляет должность заместителя главы ОБСЕ в Украине.
Читайте также
-
29 октября, 2018 Виталий Портников: "Бразильський Трамп" изменит наш мир
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом
Читайте также
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет