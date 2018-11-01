Ротация в ОБСЕ: стало известно, кто заменит Хуга в Украине

1 ноября, 2018, 18:05

На должность заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине вместо Александра Хуга назначен Марк Этерингтон, который уже работал на этой должности в 2014 году

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СММ ОБСЕ.

"Сегодня Марк Этерингтон возвращается к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в роли заместителя главы Миссии. Марк обладает богатым опытом работы, поскольку уже занимал эту должность с марта по сентябрь 2014 года. Он также работал на других руководящих должностях как в странах, где разворачивается конфликт, так и в постконфликтных странах, включая Афганистан, Ирак, бывшую Югославию и, совсем недавно, Сирию ", - говорится в сообщении.

В то же время в ОБСЕ распрощались с Хугом.

"Сегодня СММ ОБСЕ в Украине прощается с Александром Хугом - нашим хорошим коллегой и другом, - который завершает свою работу в должности первого заместителя главы Миссии. Мы желаем Александру успехов в его будущей деятельности и благодарим за добросовестный труд в течение более 4,5 с половиной лет ", - заявил глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан.