Российские оккупанты в ОРДЛО активизировали "предвыборную кампанию", - Минобороны
Об этом сообщил представитель Минобороны Максим Праута во время брифинга в четверг, 1 ноября, передает "РБК-Украина".
"Для поддержки российских ставленников выпущен рекордный тираж газеты "Донецкая республика" в количестве 300 тыс. экземпляров (до июня газета выпускалась тиражом в 100 тыс. экземпляров, с июня по сентябрь выпуск газеты был остановлен из-за отсутствия финансирования)", - сообщил Праута.
Он также отметил, что по данным разведки, из Российской Федерации прибыли политтехнологи, которые развернули масштабную агитацию в поддержку определенных кандидатов в местных медиа-ресурсах.
Кроме того, в подразделениях незаконных формирований российские офицеры активизировали агитацию путем воздействия на семьи боевиков из числа местного населения.
- Ранее в российских СМИ появилась информация, что в первой половине ноября в "ДНР" планируют выборы нового главаря после убийства Александра Захарченко.
- Госдеп Соединенных Штатов осудил возможное проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса, которые планирует провести оккупационная власть.
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