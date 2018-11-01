Российские оккупанты в ОРДЛО активизировали "предвыборную кампанию", - Минобороны

1 ноября, 2018, 14:33

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей стараниями российских политтехнологов и кадровых офицеров развернута масштабная "предвыборная кампания"

Об этом сообщил представитель Минобороны Максим Праута во время брифинга в четверг, 1 ноября, передает "РБК-Украина".

"Для поддержки российских ставленников выпущен рекордный тираж газеты "Донецкая республика" в количестве 300 тыс. экземпляров (до июня газета выпускалась тиражом в 100 тыс. экземпляров, с июня по сентябрь выпуск газеты был остановлен из-за отсутствия финансирования)", - сообщил Праута.

Он также отметил, что по данным разведки, из Российской Федерации прибыли политтехнологи, которые развернули масштабную агитацию в поддержку определенных кандидатов в местных медиа-ресурсах.

Кроме того, в подразделениях незаконных формирований российские офицеры активизировали агитацию путем воздействия на семьи боевиков из числа местного населения.