 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Российские оккупанты в ОРДЛО активизировали "предвыборную кампанию", - Минобороны


фото: pressaudit
На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей стараниями российских политтехнологов и кадровых офицеров развернута масштабная "предвыборная кампания"

Об этом сообщил представитель Минобороны Максим Праута во время брифинга в четверг, 1 ноября, передает "РБК-Украина".

"Для поддержки российских ставленников выпущен рекордный тираж газеты "Донецкая республика" в количестве 300 тыс. экземпляров (до июня газета выпускалась тиражом в 100 тыс. экземпляров, с июня по сентябрь выпуск газеты был остановлен из-за отсутствия финансирования)", - сообщил Праута.

Он также отметил, что по данным разведки, из Российской Федерации прибыли политтехнологи, которые развернули масштабную агитацию в поддержку определенных кандидатов в местных медиа-ресурсах.

Кроме того, в подразделениях незаконных формирований российские офицеры активизировали агитацию путем воздействия на семьи боевиков из числа местного населения.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 ноября, 2018 четверг

больше новостей

1 ноября, 2018 четверг

31 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать