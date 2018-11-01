Россия ввела санкции против высших украинских чиновников. Список
Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.
Постановлением вводятся санкции в отношении физических и юридических лиц Украины, которые предусматривают блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление денежных средств (вывод капитала) за пределы России.
Санкции распространяются на 322 физических лица и 68 юридических лиц. Как заявили в российском правительстве, среди них судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, украинские предприниматели, чиновники Администрации президента, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые известными бизнесменами.
В частности, в список санкций попали Алексей Порошенко - старший сын президента Украины, а также Юлия Тимошенко, глава МВД Арсен Аваков, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
Также в списку есть глава Нафтогаза Андрей Коболев, начальник Генштаба Виктор Муженко, генпрокурор Юрий Луценко, спіиер Верховной Рады Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк, нардеп Дмитрий Ярош, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
Перечень физических и юридических лиц Украины, относительно которых введены санкции, можно увидеть по этим ссылкам.
- Напомним, что 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ об экономических санкциях в связи с "недружественными действиями".
Читайте также
-
29 октября, 2018 Виталий Портников: "Бразильський Трамп" изменит наш мир
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом
Читайте также
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет