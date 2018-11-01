Россия ввела санкции против высших украинских чиновников. Список

1 ноября, 2018, 10:30

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний

Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

Постановлением вводятся санкции в отношении физических и юридических лиц Украины, которые предусматривают блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление денежных средств (вывод капитала) за пределы России.

Санкции распространяются на 322 физических лица и 68 юридических лиц. Как заявили в российском правительстве, среди них судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, украинские предприниматели, чиновники Администрации президента, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые известными бизнесменами.

В частности, в список санкций попали Алексей Порошенко - старший сын президента Украины, а также Юлия Тимошенко, глава МВД Арсен Аваков, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Также в списку есть глава Нафтогаза Андрей Коболев, начальник Генштаба Виктор Муженко, генпрокурор Юрий Луценко, спіиер Верховной Рады Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк, нардеп Дмитрий Ярош, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

Перечень физических и юридических лиц Украины, относительно которых введены санкции, можно увидеть по этим ссылкам.