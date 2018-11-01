Россия нападала на мирных жителей Сирии свыше 1400 раз, - правозащитники

1 ноября, 2018, 11:12

Правозащитная организация "Сирийский архив" задокументировала более 1400 инцидентов, когда российские силы атаковали мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в Сирии

Об этом сообщает AP.

Как отмечается, за период с сентября 2015 года, когда российская авиация начала воздушные атаки в Сирии, поддерживая режим президента Башара Асада, в сентябре 2018 в базу внесено более 3 тыс. проверенных видеозаписей.

По словам главы сирийского архива Хади аль-Хатиба, эта база данных является первой визуальной документацией российских авиационных ударов в Сирии.

«Изображение 704 инцидентов с жертвами среди мирных жителей, в том числе около 35 атак на больницы, 23 атаки на школы, 27 на мечети и 27 на рынки, могут помочь юристам готовить дело против ответственных лиц", - сказал он.

В то же время, российская сторона отрицает, что ее силы нападают на мирных жителей в Сирии. Москва подчеркивает, что целью атак является "террористическая инфраструктура".

Кроме того, сирийский архив обнаружил 63 случая использования кассетных боеприпасов и 39 зажигательных бомб.