Россия нападала на мирных жителей Сирии свыше 1400 раз, - правозащитники
Об этом сообщает AP.
Как отмечается, за период с сентября 2015 года, когда российская авиация начала воздушные атаки в Сирии, поддерживая режим президента Башара Асада, в сентябре 2018 в базу внесено более 3 тыс. проверенных видеозаписей.
По словам главы сирийского архива Хади аль-Хатиба, эта база данных является первой визуальной документацией российских авиационных ударов в Сирии.
«Изображение 704 инцидентов с жертвами среди мирных жителей, в том числе около 35 атак на больницы, 23 атаки на школы, 27 на мечети и 27 на рынки, могут помочь юристам готовить дело против ответственных лиц", - сказал он.
В то же время, российская сторона отрицает, что ее силы нападают на мирных жителей в Сирии. Москва подчеркивает, что целью атак является "террористическая инфраструктура".
Кроме того, сирийский архив обнаружил 63 случая использования кассетных боеприпасов и 39 зажигательных бомб.
- Как сообщалось, РФ предупредила о готовности атаковать подконтрольные армии США территории Сирии.
- Турция не договорилась с Россией и Ираном о перемирии в Сирии.
- Россия незаконно призывает крымчан в российскую армию и привлекает к военным операциям в Сирии.
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