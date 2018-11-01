Результаты фейковых выборов в ОРДЛО никогда не будут признаны миром, - Порошенко
Об этом он заявил 1 ноября на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель
"Нынешние фейковые выборы, как и предыдущие, являются ничтожными с юридической точки зрения и такими, что не будут иметь никаких правовых последствий. Их так называемые результаты никогда не будут признаны международным сообществом", - сказал Порошенко.
Он сказал, что вместе с Меркель обсудил ситуацю на Донбассе. По словам Порошенко, тема прекращения российской агрессии в Украине была одной из ведущих на переговорах с немецким канцлером.
"Мы решительно осудили продолжающиеся обстрелы из запрещенного оружия. Мы скоординировали наши подходы относительно осуждения фейковых выборов в оккупированном Донецке и Луганске организованных российской федерацией и они являются ярким свидетельством неготовности Кремля к мирному урегулированию ситуации на Донбассе", - заявил Порошенко.
- Напомним, Ангела Меркель прилетела в Киев на переговоры с президентом Украины.
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