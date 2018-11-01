Результаты фейковых выборов в ОРДЛО никогда не будут признаны миром, - Порошенко

1 ноября, 2018, 15:52

Президент Петр Порошенко обсудил подготовку к незаконным "выборам" в оккупированных ОРДЛО с канцлером Германии

Об этом он заявил 1 ноября на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель

"Нынешние фейковые выборы, как и предыдущие, являются ничтожными с юридической точки зрения и такими, что не будут иметь никаких правовых последствий. Их так называемые результаты никогда не будут признаны международным сообществом", - сказал Порошенко.

Он сказал, что вместе с Меркель обсудил ситуацю на Донбассе. По словам Порошенко, тема прекращения российской агрессии в Украине была одной из ведущих на переговорах с немецким канцлером.

"Мы решительно осудили продолжающиеся обстрелы из запрещенного оружия. Мы скоординировали наши подходы относительно осуждения фейковых выборов в оккупированном Донецке и Луганске организованных российской федерацией и они являются ярким свидетельством неготовности Кремля к мирному урегулированию ситуации на Донбассе", - заявил Порошенко.