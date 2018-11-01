Редактировал Порошенко, почтальоном был Медведчук, - Коломойский о санкционном списке Кремля
Об этом Коломойский заявил в комментарии "УНИАН".
"Мне кажется, этот список редактировался на Банковой. Могу сказать, кто входил в состав редакционной коллегии, которая работала с этим списком: Порошенко, Рожкова, Пасенюк, Кононенко, работал почтальоном Медведчук. Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля", - заявил украинский бизнесмен.
Он также обратил внимание на то, что в список попал лично Виктор Пинчук и его активы - в частности, телевизионная корпорация StarLightMedia, банк Кредит-Днепр и другие.
"На мой взгляд, это вызвано тем, что отношения Порошенко и Пинчука испортились, о чем свидетельствуют регулярные наезды в адрес последнего со стороны Банковой и Институтской", - предположил бывший глава Днепропетровщины.
Ранее пресс-секретарь президента Святослав Цеголко назвал санкции РФ "признанием работы президента и команды".
- Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ об экономических санкциях в связи с "недружественными действиями".
- Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.
Читайте также
-
27 октября, 2018 Мистический Сатанов, адские коммунисты и Хэллоуин
-
-
26 октября, 2018 Шпундра: чисто украинское блюдо для холодных дней
-
25 октября, 2018 Бизнес на траве
-
Читайте также
-
-
26 октября, 2018 Шпундра: чисто украинское блюдо для холодных дней
-
25 октября, 2018 Бизнес на траве