Редактировал Порошенко, почтальоном был Медведчук, - Коломойский о санкционном списке Кремля

1 ноября, 2018, 20:55

Отсутствие своей фамилии в санкционном списке РФ против украинских компаний и физлиц известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский объяснил тем, что список, по его мнению, редактировался украинскими чиновниками

Об этом Коломойский заявил в комментарии "УНИАН".

"Мне кажется, этот список редактировался на Банковой. Могу сказать, кто входил в состав редакционной коллегии, которая работала с этим списком: Порошенко, Рожкова, Пасенюк, Кононенко, работал почтальоном Медведчук. Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля", - заявил украинский бизнесмен.

Он также обратил внимание на то, что в список попал лично Виктор Пинчук и его активы - в частности, телевизионная корпорация StarLightMedia, банк Кредит-Днепр и другие.

"На мой взгляд, это вызвано тем, что отношения Порошенко и Пинчука испортились, о чем свидетельствуют регулярные наезды в адрес последнего со стороны Банковой и Институтской", - предположил бывший глава Днепропетровщины.

Ранее пресс-секретарь президента Святослав Цеголко назвал санкции РФ "признанием работы президента и команды".

Также лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк написал в своем Facebook о том, что Украина должна отвечать на российские санкции новыми судебными исками против России в международных судах.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал российский санкционный список" началом сериала о попытке повлиять на Украину накануне и после выборов.