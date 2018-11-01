"Я туда никогда не поеду, пока Путин не сдохнет", - Лапин о санкционных списках

1 ноября, 2018, 12:15

Народный депутат Украины Игорь Лапин, оказавшись в списке антиукраинских санкций, заявил, что ему все равно относительно санкций Кремля

Об этом он сообщил в эфире телеканала Еспресо.TV

"Мне не холодно и не жарко от этого всего", - заявил нардеп.

По словам Лапина, против него в России возбуждены уголовные дела по статьям "Геноцид народа" и "Массовые расстрелы".

"Поэтому в принципе для меня поездка в одну сторону может закончиться быстро. И конечно я туда никогда не поеду. Ну пока Путин не сдохнет", - сказал он.

По его словам, внесение его в санкционного списка означает, что он все правильно делает и на правильном пути.

"Я не думаю, что кто-то из тех, кто есть в этом списке поедет в российские суды. Если юридические компании отправят адвокатов и будут доказывать о том, что эти компании являются патриотами России, тогда эти люди в списках не будут, потому что они не являются патриотами Украины", - подытожил Лапин.