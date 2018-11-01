"Выборы" в ОРДЛО не соответствуют содержанию Минских договоренностей, - Меркель
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 1 ноября, во время пресс-конференции по результатам встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, передает Еспресо.TV.
"У нас прочное сотрудничество в Минском формате. Это с одной стороны обнадеживающе. К сожалению, у нас нет стабильного перемирия. Гибнут солдаты на линии соприкосновения, нам нужно усилить наши совместные усилия в этом направлении. Речь идет также о провокационных намерениях проводить выборы, которые не соответствуют содержанию Минских договоренностей. Я знаю, насколько это было трудно внедрить решение об особом статусе Донбасса. Но у нас ничего нет, кроме Минского процесса. Поэтому очень важно, что Украина продолжает выполнять свои обязательства. И Германия будет на стороне Украины в этом вопросе", - подчеркнула Меркель.
При этом она в очередной раз подтвердила мнение относительно того, что территориальная целостность Украины является определяющей и существенной.
"Я еще раз хочу подтвердить - Украина должна сама определять свой путь... Правительство Германии будет работать и в дальнейшем для того, чтобы ситуация на Донбассе стала более безопасной. Мы видим, что сейчас там плохая жизнь. На примерах многих проектов мы видим, что сотрудничаем. И это сотрудничество будет продолжаться, даже когда я уеду из Киева", - отметила канцлер Германии.
Ранее представитель по правам человека и гуманитарной помощи фракции СДП Бундестага Германии Франк Швабе заявил, что делегация депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы 1 ноября намерен исследовать положение дел на Донбассе по гуманитарной помощи людям.
- Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Киев на переговоры с президентом Украины. Она также заявила о поддержке продления санкций ЕС в отношении России, введенных за агрессию против Украины.
- Напомним также, по данным украинской разведки, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей стараниями российских политтехнологов и кадровых офицеров развернута масштабная "предвыборная кампания".
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