"Выборы" в ОРДЛО не соответствуют содержанию Минских договоренностей, - Меркель

1 ноября, 2018, 16:42

Провокационные выборы, которые вводит Россия на оккупированных ею территориях Донецкой и Луганской областей Украины, не соответствуют подписанным в Минске соглашениям

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 1 ноября, во время пресс-конференции по результатам встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, передает Еспресо.TV.

"У нас прочное сотрудничество в Минском формате. Это с одной стороны обнадеживающе. К сожалению, у нас нет стабильного перемирия. Гибнут солдаты на линии соприкосновения, нам нужно усилить наши совместные усилия в этом направлении. Речь идет также о провокационных намерениях проводить выборы, которые не соответствуют содержанию Минских договоренностей. Я знаю, насколько это было трудно внедрить решение об особом статусе Донбасса. Но у нас ничего нет, кроме Минского процесса. Поэтому очень важно, что Украина продолжает выполнять свои обязательства. И Германия будет на стороне Украины в этом вопросе", - подчеркнула Меркель.

При этом она в очередной раз подтвердила мнение относительно того, что территориальная целостность Украины является определяющей и существенной.

"Я еще раз хочу подтвердить - Украина должна сама определять свой путь... Правительство Германии будет работать и в дальнейшем для того, чтобы ситуация на Донбассе стала более безопасной. Мы видим, что сейчас там плохая жизнь. На примерах многих проектов мы видим, что сотрудничаем. И это сотрудничество будет продолжаться, даже когда я уеду из Киева", - отметила канцлер Германии.

Ранее представитель по правам человека и гуманитарной помощи фракции СДП Бундестага Германии Франк Швабе заявил, что делегация депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы 1 ноября намерен исследовать положение дел на Донбассе по гуманитарной помощи людям.