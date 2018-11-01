"Укрспирт" о санкциях: "Хэллоуин удался!"

1 ноября, 2018, 14:07

В государственном предприятии "Укрспирт" заявили, что попасть в санкционный список Кремля - это признание

Об этом предприятие сообщило в Facebook.

"56 место ГП "Укрспирт" в российском санкционном списке - это признание нашей стратегии на диверсификацию производства, инициатив по проведению обязательной высокооктановой, органической добавки-биоэтанол, которая частично снизит импортозависимость от российских нафотопродуктов и конкурентноспособности Украинской экономики", - говорится в сообщении.

"Укрспирт" отмечает, что с сентября 2017 года предприятие прекратило любые связи с РФ, не поставляет собственной продукции в Российской Федерации и не потребляет ее сырье и комплектующие в производстве.

В сообщении предприятие призвало всех участников рынка прекратить производство и продажу ликеро-водочной в Российский Федерации и на оккупированных территориях.

"Не все участники ликеро - водочного рынка, особенно водочные компании известные бренды придерживаются такой стратегии и продолжают производство и продажа ликеро-водочной продукции в Российской Федерации и на оккупированных территориях, платят там акцизы, налоги и поддерживают враждебную агрессию", - прокомментировали на предприятии.