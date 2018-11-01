"Шахтер" перед игрой с "Динамо" потерял еще двух футболистов
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
По словам Фонсеки, в игре Кубка Украины с "Олимпиком" травмировался Фернандо, который не сыграет с "Динамо". Под вопросом участие в матче с киевлянами Тайсона, Марлоса и Тараса Степаненко.
"Фернандо подвернул ногу. Не верю, что в течение двух дней он сможет быть в строю. Тайсон хорошо восстанавливается, но в конце концов, трудно сказать, он сыграет с "Динамо". Марлос также под вопросом. Его восстановление идет не так хорошо, как в случае с Тайсоном, и он, скорее всего, не будет принимать участия. Под вопросом Степаненко", - сказал португальский тренер.
Матч 14-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо" состоится 3 ноября в Харькове. Перед этой игрой команда Фонсеки имеет 34 очка и возглавляет турнирную таблицу. Киевляне отстают от дончан на 5 пунктов и идут вторыми.
- В 1/8 финала Кубка Украины "Шахтер" победил "Олимпик" - 3:2.
- "Динамо" в кубковом матче с представителем второй лиги - "Проходим" пропустило первым, однако сумел победить - 3:1.
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