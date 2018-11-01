"Напугали ежа голой ср#кой!": Мосийчук о санкциях
Свой ответ нардеп опубликовал в Facebook.
"У меня и моих родных никогда не было и нет на территории Российской Федерации никакого бизнеса, никаких счетов, никаких наличных или безналичных средств, никаких ценных бумаг, ни недвижимости и вообще у меня там нет ничего следовательно санкции введены против меня Кабмином РФ мне до задницы! ", - заявил Мосийчук.
Он заявил, что в список санкций попали все нардепы фракции Радикальной партии Олега Ляшко. По его мнению, это означает, что РФ признает проукраинскую позицию фракции. Так, ни одна другая фракция украинского парламента в санкционный список РФ не попала.
"А вообще то это какой-то сплошной зашквар РФ и тех кто ведет бизнес на территории страны агрессора. Нет в этом списке ни Президента Петра Порошенко, ни большинства украинских олигархов. Почему? Видимо так удобно как РФ так и нашим олигархам. Кому война, а кому-то бизнес! ", - отметил нардеп.
- Напомним, что 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ об экономических санкциях в связи с "недружественными действиями Украины".
- Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер по 322 украинских граждан и 68 компаний
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