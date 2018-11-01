"Напугали ежа голой ср#кой!": Мосийчук о санкциях

1 ноября, 2018, 11:51

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук отреагировал на список российских санкций, в котором он оказался

Свой ответ нардеп опубликовал в Facebook.

"У меня и моих родных никогда не было и нет на территории Российской Федерации никакого бизнеса, никаких счетов, никаких наличных или безналичных средств, никаких ценных бумаг, ни недвижимости и вообще у меня там нет ничего следовательно санкции введены против меня Кабмином РФ мне до задницы! ", - заявил Мосийчук.

Он заявил, что в список санкций попали все нардепы фракции Радикальной партии Олега Ляшко. По его мнению, это означает, что РФ признает проукраинскую позицию фракции. Так, ни одна другая фракция украинского парламента в санкционный список РФ не попала.

"А вообще то это какой-то сплошной зашквар РФ и тех кто ведет бизнес на территории страны агрессора. Нет в этом списке ни Президента Петра Порошенко, ни большинства украинских олигархов. Почему? Видимо так удобно как РФ так и нашим олигархам. Кому война, а кому-то бизнес! ", - отметил нардеп.