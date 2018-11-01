1 ноября, 2018, 11:38

Первый заместитель головы Верховной Рады Ирина Геращенко отреагировала на то, что оказалась в российских санкционных списках

Свой ответ российским санкциям Геращенко опубликовала в Facebook

Ирина Геращенко заявила, что уже давно не ездит в Россию и вспомнила фразу Виктора Черномырдина "Напугали бабу туфлями на каблуках". Добавила, что ее ключевой задачей остается делать все, чтобы санкции против РФ усиливались.

Она призвала депутатов, которые не оказались в этом списке, задаться вопросом, что они делают в украинской политике.

О санкции на украинские предприятия Ирина отреагировала следующим образом: "Россия планомерно уничтожала нас по экспорту металлургии, минудобрений, химической продукции, боролись с нами на мировых рынках оружия, уничтожала нас как мощного экспортера металлургической и трубной промышленности".

Геращенко акцентировала внимание, что украинским предприятиям, которые попали под санкции и так давно перекрыт вход на российский рынок.

"И что еще подлее - заблокирован транзит в третьи страны, как Казахстан, Узбекистан, Туркменистан", - добавила Ирина.

Напомним, что 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ об экономических санкциях в связи с "недружественными действиями Украины".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер по 322 украинских граждан и 68 компаний

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