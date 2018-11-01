"Манчестер Сити" избавится от украинца Зинченко
1 ноября, 2018, 14:03
Английский "Манчестер Сити" намерен избавиться от украинского полузащитника Александра Зинченко
Об этом сообщает The Telegraph.
Зинченко в нынешнем сезоне не попадает в состав "Манчестер Сити" и зимой будет выставлен на трансфер. Украинец в чемпионате Англии сыграл лишь один матч.
Несмотря на то, что хавбек редко оказывается даже в заявке на игры, он летом отказался переходить к испанскому "Бетису", который был готов заплатить за него 15 млн фунтов. Однако, ожидается, что севильский клуб в следующее трансферное окно возобновит переговоры относительно украинца и попытается его купить у "Манчестер Сити".
- Зинченко прилетел с "Манчестер Сити" в Харьков на матч Лиги чемпионов с "Шахтером", однако не попал в заявку на игру.
- Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему украинский футболист не вышел на поле.
- Зинченко рассказал, что ему дали годы выступлений за донецкий "Шахтер".
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