"Манчестер Сити" избавится от украинца Зинченко

1 ноября, 2018, 14:03

Английский "Манчестер Сити" намерен избавиться от украинского полузащитника Александра Зинченко

Об этом сообщает The Telegraph.

Зинченко в нынешнем сезоне не попадает в состав "Манчестер Сити" и зимой будет выставлен на трансфер. Украинец в чемпионате Англии сыграл лишь один матч.

Несмотря на то, что хавбек редко оказывается даже в заявке на игры, он летом отказался переходить к испанскому "Бетису", который был готов заплатить за него 15 млн фунтов. Однако, ожидается, что севильский клуб в следующее трансферное окно возобновит переговоры относительно украинца и попытается его купить у "Манчестер Сити".